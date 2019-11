Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Auffahrunfall am Kreisel B14 - Autofahrerin wird leicht verletzt

Aldingen (ots)

Am Kreisverkehr B14 ist am Freitagmorgen bei einem Auffahrunfall eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 14.000 Euro.

Kurz nach 6 Uhr fuhr die 25-jährige Frau mit ihrem Honda Civic aus Richtung Spaichingen an den Kreisverkehr heran. Sie musste verkehrsbedingt anhalten und bremste deswegen ab. Hinter ihr kam ein Ford Fusion, dessen ebenfalls 25 Jahre alter Fahrer das anhaltende Auto zu spät sah und auffuhr. Die junge Frau wurde leicht dabei verletzt. Ein Rettungsdienst wurde nicht benötigt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 14.000 Euro.

