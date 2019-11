Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) 8000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Baiersbronn (ots)

An der Einmündung der L350 in die B462 zwischen Schönegründ und Huzenbach sind am frühen Donnerstagabend zwei PKW aufeinander gefahren. Es entstand Sachschaden.

Kurz vor 18 Uhr hielt eine Autofahrerin ihren PKW an der Einmündung verkehrsbedingt an. Der ihr folgende Fahrer eines Audis sah zu spät, dass gebremst wird und fuhr dem Volkswagen ins Heck. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell