Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Landkreise Rottweil, Freudenstadt, Zollernalbkreis und Schwarzwald-Baar) Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach Einbrecher

Landkreise Rottweil, Freudenstadt, Zollernalbkreis und Schwarzwald-Baar (ots)

Anlässlich der Einbruchserie in der Zeit zwischen dem 12. Oktober und dem 24. November 2019 laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Wie bereits mehrfach berichtet brach eine Täterbande in insgesamt über 40 Vereinsheime in den Landkreisen Rottweil, Freudenstadt, Zollernalbkreis und im Schwarzwald-Baar-Kreis ein. Die Einbrecher erbeuteten Waren und Bargeld in Höhe von rund 12.000 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro beziffert. In einem der Fälle konnte ein Täter durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Anhand dieser Aufnahmen bittet das Polizeirevier Oberdorf nun um Mithilfe bei der Fahndung. Der Tatverdächtige ist dem Anschein nach männlich, zirka 20 Jahre alt, hat helle Haare mit beidseitigem Sidecut und ist von kräftiger/muskulöser Statur. Wer kennt/ erkennt den Mann? Hinweise werden unter Tel. 07423/ 81010 erbeten.

Link zum Fahndungsfoto: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/landkreise-rottweil-freudenstadt-zollernalbkreis-schwarzwald-baar-kreis-einbruch/

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

