POL-TUT: (Donaueschingen) Wohnungseinbruch

Donaueschingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag, zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Klenkenreute" eingedrungen.

Die Gauner hebelten ein Fenster des Wohngebäudes auf und kletterten ins Erdgeschoss. Nach dem Durchsuchen der Erdgeschosswohnung brachen sie die abgeschlossene Tür ins Treppenhaus auf und gingen dann nach oben. Die Tür zur Wohnung im Dachgeschoß traten die Gauner ein, um danach gründlichst nach Beute zu suchen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand nahmen sie mehrere Uhren und Schmuck mit. Ob sonst noch etwas fehlt, bedarf der Klärung. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

