Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vorfahrt: Fünf Verletzte und Totalschaden nach Unfall

VS-Schwenningen (ots)

An der Kreuzung des Mühlweges mit der Kreuzstraße sind am Donnerstagnachmittag bei einem Vorfahrtsunfall fünf Personen leicht verletzt worden. An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Kurz nach 15 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher mit seinem VW auf dem Mühlweg stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Kreuzstraße missachtete der 18-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mazdas und stieß mit ihm zusammen. Der VW wurde nach links gegen eine Hauswand gedrückt und blieb dann stehen. Vier VW-Insassen und der Mazdafahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie kamen zur ambulanten Erstversorgung ins Krankenhaus. An beiden beteiligten Autos entstand wirtschaftlichter Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um deren Bergung. Auch an der Hauswand, gegen die der VW stieß, entstand Sachschaden. Insgesamt beziffert die Polizei den Schaden auf etwa 13.000 Euro.

