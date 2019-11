Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Zillhausen) Einbruch - Polizei umstellt den Tatort

BL-Zillhausen (ots)

Am Donnerstagmittag haben mehrere Streifenbesatzungen der Polizei nach einer Einbruchsmeldung ein Gebäude in der Hochholzstraße umstellt. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass noch Diebe im Haus sind.

Gegen 12.20 Uhr erhielt das Polizeirevier Balingen die Meldung, dass in ein Gebäude in der Hochholzstraße eingebrochen worden ist. Ein Kellerfenster sei zertrümmert, ein Fenster im Erdgeschoss gehe auf und zu. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Einbrecher noch im Haus sind, rückte die Polizei mit starken Kräften an und umstellte das Tatobjekt. Das Gebäude wurde mit Diensthund durchsucht. Es war leer. Der Einbruch als solcher fand sich bestätigt. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

