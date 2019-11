Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Lauterbach) Betrunkene Gäste rufen Polizei auf den Plan

Lauterbach (ots)

In einem Hotel in Lauterbach sind am frühen Freitagmorgen zwei betrunkene Gäste aneinandergeraten. Ihr Streit artete in eine handfeste Auseinandersetzung aus, wegen der das Hotel letztendlich die Polizei verständigte. Diese trennte die 36 und 44 Jahre alten Streithähne. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Ob bei dem Streit Eigentum der Hotelanlage beschädigt wurde, wird derzeit geprüft.

