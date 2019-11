Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Reifen zerstochen - Kamera überführt Täter

Rottweil (ots)

Da er von einer Überwachungskamera gefilmt wurde, konnte ein Mann überführt werden, der an einem Auto in der Vogelsangstraße am frühen Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr einen Reifen zerstochen hat. Der Wagen war während der Zeit auf privatem Gelände geparkt. Auf den 47 Jahre alten Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

