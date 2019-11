Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Jugendliche an unbewohntem Haus zu Gange

Rottweil (ots)

Ein Gruppe Jugendlicher hat am Donnerstagabend gegen 18 Uhr versucht in ein unbewohntes Haus in der Bahnhofstraße zu gelangen. Ein Zeuge beobachtete die Jugendlichen, die mit Taschenlampen am Werk waren. Nach ersten Erkenntnissen warf die Gruppe eine Fensterscheibe ein. Die anfahrende Polizeistreife stellte zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

