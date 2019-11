Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim-Sunthausen) Wohnungseinbruch - Täter ohne Beute

Bad Dürrheim-Sunthausen (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Fritz-Kiehn-Straße eingedrungen. Die Einbrecher stemmten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

