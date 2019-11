Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Motorrollerdieb stürzt bei Unfall

Balingen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein 32-jähriger Mann einem Jugendlichen auf dem Bahnhofsplatz den Motorroller geklaut und ist kurz darauf bei einem Unfall gestürzt.

Kurz vor 16 Uhr trafen der spätere Dieb und der Besitzer des Motorrollers auf dem Bahnhofsplatz aufeinander. Der 32-jährige Tatverdächtige sprach den Jugendlichen an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Während der Unterhaltung zog er dem 17-Jährigen unbemerkt dessen Schlüsselbund aus der Hosentasche. Er nutzte die erstbeste Gelegenheit, den Roller zu stehlen. Mit dem Zweirad fuhr der 32-Jährige über die Straße "Am Lindle" in Richtung Stadtmitte. Nach zirka 100 Metern missachtete der Rollerdieb die Vorfahrt eines Autos. Er prallte gegen dessen linke Front und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Mann war alkoholisiert. Die über 2,6 Promille beim Atemalkoholtest bewiesen die absolute Fahruntüchtigkeit. Folge war eine Blutentnahme im Balinger Klinikum. Wie sich herausstellte, ist der Verunfallte auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. So muss der 32-Jährige nach Abschluss der Ermittlungen mit Anzeigen wegen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaunbis und Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

