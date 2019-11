Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Dieseldiebstahl auf dem ehemaligen Willbold Gelände - Polizei sucht Zeugen

A.-Ebingen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter aus einem in der Straße "Unter dem Malesfelsen" abgestellten Lastwagen zirka 150 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Der Lastwagen parkte auf dem ehemaligen Willbold Gelände. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Albstadt in Verbindung zu setzen (Telefon 07432 955 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell