Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Zu schnell unterwegs- Autofahrt endet abseits der Straße

Trossingen (ots)

Zu schnell unterwegs war in der Mittwochnacht ein Autofahrer auf der Landstraße zwischen Aldingen und Trossingen. Der 21 Jahre alte Fahrer kam am Ende einer 70er-Zone von der Straße ab. Er überfuhr eine Wiesenfläche und mehrere kleine Bäume bevor zum Stillstand kam. Der Lenker verletzte sich durch den Unfall und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Mercedes des Fahrers entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

