Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Vorfahrt missachtet - Unfallverursacherin verletzt

Freudenstadt (ots)

Am späten Mittwochabend hat eine 82-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Murgtalstraße/Albrechtstraße die Vorfahrt nicht beachtet und ist mit einem VW Polo zusammengestoßen. Dabei verletzte sie sich leicht.

Gegen 21 Uhr fuhr die 82-Jährige auf der Albrechtstraße in Richtung Murgtalstraße. An der Kreuzung überfuhr sie die Stop Stelle und nahm dem auf der Murgtalstraße in Richtung Baiersbronn fahrenden VW die Vorfahrt. Die beiden PKW stießen zusammen. Im weiteren Verlauf fuhr die Unfallverursacherin mit ihrem Citroen eine 180-Grad-Kurve und prallte wuchtig gegen eine Steinmauer am Straßenrand. Die Seniorin verletzte sich leicht. Ein Rettungsteam brachte sie zur Untersuchung ins Krankenhaus. Für beide Fahrzeuge wurde ein Abschleppdienst benötigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro.

