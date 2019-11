Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aichhalden) Hoher Schaden nach Unfall beim Überholen - Polizei sucht Zeugen

Aichalden (ots)

Beim Überholen eines Staplerfahrzeugs sind am Mittwochmittag gegen 15 Uhr in der Zollhausstraße zwei Autos zusammengestoßen. Der Fahrer eines VWs fuhr auf Höhe der Einmündung zur Uhlandstraße seitlich an dem langsam fahrenden Staplerfahrzeug vorbei. Die Fahrerin eines Mini Coopers wollte von dort nach rechts in die Zollhausstraße einbiegen. Für den überholenden 68 Jahre alten Fahrer des VWs war der Unfall nicht mehr zu verhindern. Bei der Kollision der Autos entstand ein Schaden von insgesamt 9.000 Euro. Das Polizeirevier Schramberg sucht zur genauen Klärung des Unfallablaufes noch Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten sich unter Tel. 07422 27010 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell