Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Vorfahrt missachtet -Autofahrerin verursacht Unfall

Mühlheim an der Donau (ots)

In der Rosenfelder Straße hat am Mittwochmittag eine Autofahrerin einen Verkehrsunfall verursacht, da sie einem anderen Wagenlenker die Vorfahrt genommen hat. Die 62 Jahre alte Frau Frau wollte gegen 12.45 Uhr aus der Neckarstraße nach rechts in die Rosenfelder Straße abbiegen. Dabei übersah sie den herannahenden Daimler. Mit ihren Renault fuhr sie in die Straße ein. Ein Zusammenstoß konnte durch den 25-jährigen Daimlerfahrer nicht mehr verhindert werden. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 5.500 Euro. Der Renault war nach dem Unfall so stark beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen geborgen wurde.

