Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Gefährliches Überholen: bremsende Autofahrerin prallt mit ihrem PKW gegen Bordstein - Polizei sucht Zeugen

Meßstetten (ots)

Wegen eines gefährlichen Überholvorgangs aus einer Kolonne heraus ist eine Autofahrerin am Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Unterdigisheim und Meßstetten bei einer Vollbremsung gegen den Randstein geprallt. Der Überholer blieb unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 6.50 Uhr fuhr die Frau in ihrem Skoda Yeti auf der L433 von Unterdigisheim in Richtung Meßstetten. Zwischen den beiden Abzweigungen nach Hartheim und Hossingen kam ihr eine Fahrzeugkolonne entgegen. Plötzlich wechselte eines der Autos aus der Kolonne zum Überholen auf die Gegenfahrbahn. Die 53-jährige reagierte mit einer Vollbremsung, bei der sie gegen den rechten Randstein prallte. Mit abgewürgtem Motor und automatisch eingeschalteter Warnblinkanlage blieb sie auf der Landstraße stehen. Einen Unfall konnte sie verhindern. Der Überholer fuhr in der Kolonne Richtung Unterdigisheim weiter. Am Skoda der 53-Jährigen entstand Sachschaden, weshalb die Polizei jetzt wegen Fahrerflucht ermittelt. Es werden Zeugen gesucht und gebeten, mit dem Polizeiposten Meßstetten unter der Rufnummer 07431 935319 0 Kontakt aufzunehmen.

