Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Igel ausgewichen - zweifacher Totalschaden

Hechingen (ots)

Eine Autofahrerin ist am Mittwochabend in der Zollernstraße einem Igel ausgewichen und dabei gegen einen parkenden PKW geprallt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Gegen 18 Uhr fuhr die 36-Jährige mit ihrem Renault Twingo in Richtung Heiligkreuzstraße. In Höhe vom "Weißen Häusle" lief ein Igel über die Straße in Richtung Villa Eugenia. Die Autofahrerin wich reflexartig nach rechts aus und stieß in der Folge wuchtig gegen einen parkenden Opel Corsa. Das kleine Stacheltier blieb heil und verschwand im Fürstengarten. An beiden Personenkraftwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Renaultfahrerin blieb unverletzt.

