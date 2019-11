Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst und Fußgänger am Bein erwischt

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Leichte Verletzungen an einem Fuß zugezogen hat sich ein 70-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, der am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, am Marktplatz passiert ist. Dort fuhr ein 50-Jähriger mit einem Audi Q3 im Bereich des Gebäudes "Am Markt 6" rückwärts vom Marktplatz und achtete dabei nicht auf den im Bereich des Autos befindlichen älteren Fußgänger. In der Folge rollte das linke Hinterrad des Audis über den Fuß des 70-Jährigen und verletzte diesen leicht. Der Mann wurde von den eintreffenden Rettungskräften vorsorglich zur ambulanten Versorgung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.

