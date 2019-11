Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Autofahrer übersieht kleines Mädchen auf einem Fußgängerüberweg - Siebenjährige glücklicherweise nur leicht verletzt

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem siebenjährigen Mädchen und einem Auto ist es am Dienstag, gegen 16.25 Uhr, auf einem Fußgängerüberweg am Marktplatz auf der Bahnhofstraße gekommen. Ein 55-jähriger Fahrer eines Kias war auf der Bahnhofstraße in Richtung Bärenplatz unterwegs. Aufgrund mehrerer Fußgänger mussten der Kia-Fahrer und auch ein Fahrzeug im Gegenverkehr am Fußgängerüberweg im Bereich des Marktplatzes anhalten. Als scheinbar alle Fußgänger den Überweg überquert hatten, fuhr der 55-jährige Kia-Fahrer an, ohne nochmals nach links zu sehen. Just in diesem Moment rannte das siebenjährige Mädchen von links über den Überweg und stieß mit dem anfahrenden Kia zusammen. Beim Sturz zu Boden zog sich die Kleine mehrere Prellungen zu und musste durch die eintreffenden Rettungskräfte behandelt werden. Am Auto selbst entstand kein Schaden.

