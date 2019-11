Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Altkleider-Container in Brand gesteckt

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs haben Unbekannte einen Altkleider-Container des Deutschen Roten Kreuzes an der Ecke Ludwig-Weisser-Straße und Neue-Heimat-Straße in Brand gesteckt. Eine Zeitungsausträgerin entdeckte den qualmenden Container und betätigte den Notruf. Die daraufhin mit einem Fahrzeug und acht Mann anrückende Feuerwehr St. Georgen brachte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte aber nicht verhindern, dass der Inhalt des Containers vollständig beschädigt wurde. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Zeugenhinweise.

