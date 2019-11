Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) 6000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

VS-Villingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit rund 6000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos ist es am Mittwochmorgen, gegen 07.20 Uhr, auf der Wieselsbergstraße gekommen. Ein Fahrer eines VW Polos wollte - aus Richtung Nordring kommend - an der "Schwalbenhaagkreuzung" von der Wieselsbergstraße nach rechts auf die Kreisstraße 5709 in Richtung Nordstädten abbiegen und bremste hierzu seinen Wagen ab. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer reagierte zu spät und prallte in das Heck des bremsenden Polos. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

