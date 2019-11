Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim, Karlshof) Autofahrerin kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Eine 26-jährige Fahrerin eines BMW Mini Coopers ist am Dienstagabend auf dem parallel zur Bundesstraße 33 in Richtung Süden verlaufenden Schabelweg bei Bad Dürrheim von der Straße abgekommen und hat sich mit dem Auto überschlagen. Die junge Frau war gegen 19.40 Uhr von Bad Dürrheim in Richtung der außerhalb der Stadt liegenden Aussiedlerhöfe auf dem Schabelweg unterwegs. Nach eigenen Angaben fuhr die 26-Jährige dabei etwas zu schnell und kam auf dem schmalen Weg von der Straße ab. In der Folge rutschte der Wagen einen kleinen Abhang hinunter und überschlug sich mehrfach. Glücklicherweise zog sich die Mini-Fahrerin bei dem Unfall nur leichtere Verletzungen zu. An dem schon älteren Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Abschleppdienst musste sich um die Bergung des Wagens kümmern.

