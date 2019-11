Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Nach Sekundenschlaf - Autofahrer kollidiert mit Leitplanken

Rottweil (ots)

Da er nach eigenen Angaben kurz eingeschlafen war, ist ein Autofahrer am heutigen Mittwoch, gegen 06.35 Uhr, auf der Bundesstraße 14 von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanken gestoßen. Der 19-jährige Fahrer des Audi war von Rottweil in Richtung Spaichingen unterwegs und nickte auf Höhe von Neufra kurz ein. In der Folge geriet der Wagen auf den linke Straßenseite, geriet auf die Leitplanken und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Der Autofahrer konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen. Sein Beifahrer wurde zur Beobachtung in die Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die B 14 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell