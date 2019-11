Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Radfahrerin von Auto übersehen

Horb am Neckar (ots)

Leicht verletzt hat sich am Dienstagabend eine Radfahrerin, die auf der Kreisstraße zwischen Horb und Altheim von einem Auto gestreift wurde. Ein 27 Jahre alter Autofahrer hatte die Zweiradfahrerin, die genau wie der nach Altheim unterwegs war, aufgrund eines fehlenden Rücklichtes nicht gesehen. Er streifte die 15 Jahre alte Radlerin. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Zu medizinischen Versorgung bracht der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus. Am BMW des Autofahrers entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

