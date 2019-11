Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Bargeld aus Holzofenbäckerei gestohlen

Burladingen (ots)

Auf Bargeld hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Einbrecher abgesehen, der in die Holzofenbäckerei in der Zollernstraße eingestiegen ist. Der Täter durchsuchte mehrere Schränke und nahm aus einer Kasse einen dreistelligen Geldbetrag an sich. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt nun wegen des Einbruchs.

