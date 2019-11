Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Vorfahrt nicht beachtet

Spaichingen (ots)

An der Einmündung der Sallancher Straße in die Schuraer Straße hat am Dienstag eine Autofahrerin einen Unfall mit rund 10.500 Euro Sachschaden verursacht. Gegen 11 Uhr bog die 27-jährige Fahrerin eines VW Amarok von der Sallancher Straße nach links auf die Schuraer Straße ein und missachtete die Vorfahrt eines 63-jährigen Lenker eines VW T-Roc. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Verletzt wurde niemand.

