POL-TUT: (Balingen) Im toten Winkel - LKW-Fahrer übersieht Kleinwagen

Balingen (ots)

Bei einem Unfall am Montagnachmittag zwischen der Abfahrt B27 und Zufahrt B463 wurde eine 31 jährige Autofahrerin leicht verletzt.

Gegen 15.00 Uhr fuhr die 31 Jährige mit ihrem Kleinwagen auf Höhe des "Subway" in Balingen auf der rechten Spur in Richtung B 463. Ein sich auf der linken Spur befindlicher LKW-Fahrer übersah während seines Fahrstreifenwechsels das Fahrzeug der jungen Frau. Hierbei erfasste er den Citroen und schleuderte den Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte mit einer Gefahrenbremsung eine weitere Kollision gerade noch so verhindern. Die Verkehrsteilnehmerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

