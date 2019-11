Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) In Reihengarage eines Mehrfamilienhauses eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 16 Uhr, ist ein unbekannter Täter in eine der Reihengaragen eines Mehrfamilienhauses an der Ecke Rottweiler Straße und Neuffenstraße eingebrochen und hat daraus einen aufgefundenen Karton mit einer 40 Jahre alten, jedoch noch funktionsfähigen Luftpistole entwendet. Bei der gestohlenen Pistole handelt es sich um eine Luftpistole der Marke Hämmerli mit der Modellbezeichnung Single. Die Pistole ist mit Holzgriffen versehen. Zudem befanden sich in dem entwendeten Karton mit orangefarbener Aufschrift "Hämmerli" noch eine Dose mit "Diabolo" Luftpistolen-Kügelchen Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell