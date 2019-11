Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Dachrinnenfallrohr demoliert - Polizei sucht Zeugen

Alpirsbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am späten Samstagabend gegen 23.00 Uhr an einem Wohnhaus an der Hauptstraße in Alpirsbach ein Dachrinnenfallrohr beschädigt.

Eine Bewohnerin des Hauses an der Ecke Brühlweg vernahm gegen 23.00 Uhr drei Schläge. Vor dem Haus konnte die Dame zunächst nichts feststellen. Später sah sie dann, dass das Fallrohr eingedrückt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Der Polizeiposten Alpirsbach ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (07444 956139-0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach/Pascal Döppert

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell