Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Unfallflucht in der Kohlheppstraße - Polizei bittet um Hinweise

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Montagabend in der Kohlheppstraße ereignet hat, sucht die Polizei Furtwangen Zeugen. Ein Unbekannter ist gegen 21.20 Uhr auf der Fahrt über die Kohlheppstraße in Richtung der Straße "Zur Langeck" zu dicht am Fahrzeugheck eines parkenden VW Passats vorbeigefahren, welcher in der Grundstückseinfahrt der Kohlheppstraße 5 stand. Bei einem folgenden Streifvorgang richtete der Unbekannte am Heck des Passats Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro an. Ohne sich weiter um den verursachten Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte mit seinem ebenfalls an der rechten Fahrzeugfront beschädigten Wagen davon. Die Polizei Furtwangen (07723 92948-0) bittet nun um sachdienliche Hinweise zu der begangenen Unfallflucht und zum derzeit noch unbekannten Verursacher.

