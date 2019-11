Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mutwillig Auto beschädigt

VS-Schwenningen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, etwa im Zeitraum von 01.30 Uhr bis 08.00 Uhr, hat sich ein unbekannter Täter in der Landhausstraße an einem vor dem Mehrfamilienhaus Nummer 20 abgestellten Auto zu schaffen gemacht und an diesem eine Seitenscheibe eingeschlagen und drei Reifen zerstochen. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) bittet zu dieser Sachbeschädigung um Zeugenhinweise.

