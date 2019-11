Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Holzbank vor einem Metzgereifachgeschäft in der Obere(n) Straße gestohlen

VS-Villingen (ots)

Bereits in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter eine Holzbank entwendet, die vor einem Metzgereifachgeschäft in der Obere(n) Straße zur Nutzung durch Kunden abgestellt war. Die Holzbank hat einen Wert von über 200 Euro. Hinweise zu diesem Diebstahl werden an die Polizei Villingen (07721 601-0) erbeten.

