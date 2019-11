Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Heckscheibe eines VW Tourans eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Am Montag, im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Allensteiner Straße an einem geparkten VW Touran mutwillig die Heckscheibe eingeschlagen. Der Touran parkte in unmittelbarer Nähe der Einmündung zur Schubertstraße. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell