Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) 5000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 5000 Euro ist es am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, an der Einmündung der Schramberger Straße auf die Weilersbacher Straße gekommen. Ein 66-jähriger Fahrer eines Honda Jazz bog von der Schramberger Straße auf die bevorrechtigte Weilersbacher Straße ab und stieß mit einem Mercedes der A-Klasse zusammen. Dessen Fahrerin war auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

