Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Nach Auffahrunfall geflüchtet - Polizei sucht Unfallzeugen

VS-Villingen (ots)

Nach einem Auffahrunfall, der sich am Montagnachmittag, gegen 13.50 Uhr, an der Einmündung Donaueschinger Straße, Bertholdstraße und Fürstenbergring ereignet hat, ist die etwa 18-jährige Unfallverursacherin mit einem dunkelgrünen VW Golf über den Fürstenbergring geflüchtet. Eine 20-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza war auf der Donaueschinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und musste an der Einmündung des Fürstenbergrings aufgrund einer roten Ampel anhalten. Die nachfolgende und derzeit noch unbekannte Fahrerin des dunkelgrünen Golfs reagierte zu spät und prallte in das Heck des Seats. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Seat Ibiza in Höhe von rund 1800 Euro zu kümmern, bog die etwa 18-jährige und blonde Golf-Fahrerin nach rechts auf den Fürstenbergring ab und flüchtete. Nun ermittelt die Polizei Villingen (07721 601-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise, insbesondere zur Fahrerin des grünen Golfs.

