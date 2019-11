Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auseinandersetzung in der Innenstadt

Tuttlingen (ots)

Mehrere Personen haben sich am Montagabend um kurz vor 22 Uhr im Bereich des Kinos an einer handfesten Auseinandersetzung beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen waren mindestens fünf Männer in den Streit involviert. Es wurde augenscheinlich niemand verletzt. Die Hintergründe und Tatabläufe klärt derzeit das Polizeirevier Tuttlingen.

