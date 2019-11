Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Zigarettenautomaten aufgehebelt - zwei Verdächtige beobachtet -Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hebelten bislang unbekannte Täter in der Carl-Benz-Straße einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten die darin befindlichen Zigarettenschachteln. Während des Tatzeitraums wurden an der Örtlichkeit zwei verdächtige männliche Personen beobachtet. Beide waren circa 35 Jahre alt. Der eine hatte dunkle kurze Haare, trug eine giftgrüne Jacke aus Stoff. Er führte ein älteres Herrenrad mit Plastikeinkaufstasche mit. Der andere war gepflegter, hatte eine schlanke Statur und trug eine dunkle Jacke. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461-941-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell