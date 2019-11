Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Auffahrunfall an Ampel

Balingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Ampel beim "Bauhaus" ist am Sonntagmittag Sachschaden entstanden.

Gegen 12.15 Uhr musste ein Autofahrer an der Einmündung der Lange Straße in die Straße zur B463 wegen der roten Ampel anhalten. Von hinten kam ein Fiat 500, dessen Fahrer den vor der Ampel stehenden Ford Kuga aus Unachtsamkeit zu spät sah und auffuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

