Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rötenbach) 20 Jährige Fahranfängerin steuert PKW in die Böschung

Rötenbach (ots)

Bei einem Unfall auf der L 422 zwischen Rötenberg und Rötenbach ist eine 20 Jährige Fahranfängerin am späten Sonntagnachmittag leicht verletzt worden.

Die alleinbeteiligte Unfallverursacherin kam aus Unachtsamkeit in einer Rechtskurve kurz vor der Firma Hansgrohe von der Fahrbahn ab. Der PKW der jungen Fahrerin krachte in die angrenzende Böschung. Die Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Der BMW der 20 Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach/ Pascal Döppert

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell