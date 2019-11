Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Nicht weit genug rechts gefahren - Autofahrer wird verletzt (Zeugensuche)

Horb a.N. (ots)

Auf der B32 bei Nordstetten sind am Sonntagnachmittag zwei Personenkraftwagen im Begegnungsverkehr zusammengestoßen. Dabei ist ein Autofahrer leicht verletzt worden.

Gegen 17.30 Uhr fuhr in der langgezogenen Kurve der Bundesstraße nördlich von Nordstetten ein weißer Mercedes nicht weit genug rechts. Mit dem Außenspiegel streifte der PKW an einem entgegenkommenden Audi A2 entlang. Dabei zerbrach am Audi die Scheibe der Fahrertüre. Herumfliegende Glassplitter verletzten den Audifahrer im Gesicht. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Mercedes verlor Spiegelteile.

Da der Mercedes nach dem Unfall weiterfuhr und sich bisher niemand gemeldet hat, ermittelt das Polizeirevier Horb wegen Unfallflucht. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem oder der noch unbekannten Unfallbeteiligten geben können. Der weiße Mercedes müsste sichtbar beschädigt sein (Hinweistelefon 07451 96 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell