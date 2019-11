Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Versuchter Wohnungseinbruch

VS-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr, versucht, in ein Wohnhaus im Grenzweg einzudringen. Die Einbrecher kletterten an einem Regenfallrohr auf den Balkon im Obergeschoss. Mit Fußtritten versuchten die Täter eine Tür aufzutreten, was letztendlich nicht gelang. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

