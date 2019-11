Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Unfall im Kreisverkehr Trossinger Straße und Brunnenstraße

Aldingen (ots)

Zu einem Unfall mit rund 6000 Euro Sachschaden ist es am Samstagvormittag, gegen 09.20 Uhr, im Kreisverkehr Trossinger Straße und Brunnenstraße gekommen. Ein 64-jähriger Fahrer eines BMW X5 fuhr von einem Einkaufsmarkt in der Straße Zotterangen her in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes der E-Klasse, dessen 67-jähriger Fahrer sich bereits von Trossingen kommend im Kreisverkehr befand. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

