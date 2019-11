Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen) Einbruch in der Reinhold-Köhler-Straße

Empfingen (ots)

In den Abendstunden des Freitags sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Reinhold-Köhler-Straße eingebrochen und haben daraus zumindest eine Spiegelreflex-Kamera erbeutet. Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr drangen die Einbrecher nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Einliegerwohnung des Hauses ein und durchsuchten diese nach entsprechendem Diebesgut. In der Folge verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam Zugang zu den oberen Stockwerken des Hauses und suchten auch diese nach Verwertbarem ab. Zumindest mit einer erbeuteten Spiegelreflex-Kamera verließen die Täter das Haus wieder. Ob noch weitere Wertgegenstände entwendet wurden, muss noch überprüft werden. Die Polizei Horb (07451 96-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

