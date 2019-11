Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Kettcar aus Kofferraum eines Autos gestohlen

Tuttlingen (ots)

Am Freitag, im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf dem Kundenparkplatz eines Küchencenters in der Rudolf-Diesel-Straße aus dem Kofferraum eines dort abgestellten Autos einen Kettcar in der Form eines roten Ferraris gestohlen. Die Heckklappe des Wagens war aufgrund eines Defektes nicht vollständig verschlossen, so dass der Dieb sich ohne größeren Problme an dem Kettcar vergreifen konnte. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

