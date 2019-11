POL-TUT: (VS-Villingen) 21-jährige Fußgängerin auf "Zebrastreifen" von Auto erfasst

Polizeipräsidium Tuttlingen

Am Freitagabend, kurz nach 18 Uhr, ist eine 21-jährige Fußgängerin auf dem Fußgängerüberweg mit "Zebrastreifen" am Villinger Bahnhof von einem Auto erfasst und dabei nicht unerheblich verletzt worden. Eine 62-jährige Fahrerin eines Opel Corsas war an diesem Abend auf der Bahnhofstraße in Richtung Bertholdstraße im Bereich des Bahnhofs unterwegs und achtete nicht auf die Fußgängerin auf dem Überweg, die vom Bahnhof her die Fahrbahn in Richtung Brigachbrücke überquerte. Erst im letzten Moment nahm die 62-Jährige die junge Frau auf dem "Zebrastreifen" war und leitete eine Vollbremsung ein. Dennoch wurde die Fußgängerin von der Fahrzeugfront des Opels erfasst, auf die Motorhaube geladen und schließlich zu Boden geworfen. Die 21-Jährige hatte erhebliches Glück und wurde nach ersten Erkenntnissen nicht schwer verletzt. Nach einer Erstbehandlung noch an der Unfallstelle brachten die eingesetzten Rettungskräfte die junge Frau zur weiteren Untersuchung und Beobachtung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Durch den Unfall entstand am Opel Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Wagen blieb fahrbereit.

