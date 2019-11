Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Fünf alkoholisierte junge Männer und Frauen randalieren in der Kaiserpassage und ziehen Unmut nicht nur der Anwohner auf sich

Horb am Neckar (ots)

Laut grölend haben fünf alkoholisierte junge Männer und Frauen in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Nachtruhe im Bereich der Kaiserpassage gestört und durch ihr Verhalten nicht nur den Unmut der Anwohner auf sich gezogen, sondern auch das der einschreitenden Beamten. Bereits am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, waren die jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren in der Neckarstraße Ecke Kaiserpassage durch lautes Grölen auf der Straße aufgefallen. Dies im Bereich einer Gaststätte, aus der ebenfalls zu laute Musik drang. Einschreitende Polizeibeamte sorgten dort für Ruhe und erteilten den Grölenden nach entsprechenden belehrenden Worten Platzverweise. Diesen kamen die jungen Erwachsenen zunächst auch nach. Doch eine halbe Stunde später und nochmals gegen 01 Uhr musste die Polizei erneut gegen die fünf Alkoholisierten einschreiten. Nun werden sich die Betroffenen in einem kostenpflichtigen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der begangenen Ruhestörung und der Missachtung polizeilich angeordneter Platzverweise verantworten müssen. Gegen einen 22-Jährigen aus der Runde wird zudem wegen Verdachts der mangelnden Geeignetheit zum Führen eines Hundes ermittelt. Der junge Mann hatte trotz erheblichen Alkoholkonsums seinen Hund dabei.

