Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Unbekannter Autofahrer flüchtet nach verursachtem Unfall in der Berneckstraße

Schramberg (ots)

Nach einem Auffahrunfall, der sich am Freitagabend, gegen 21.20 Uhr, in der Berneckstraße im Bereich der Abzweigung Schillerstraße ereignet hat, ist der derzeit noch unbekannte Unfallverursacher in Richtung Innenstadt geflüchtet. Eine 18-jähriger Fahrerin eines Mitsubishi Kombis des Typs Space Star parkte zur genannten Zeit Nahe der Abzweigung Schillerstraße rückwärts auf die Berneckstraße aus. Gerade als die junge Frau wieder anfahren wollte, näherte sich von der Kirnbachstraße her von hinten ein Auto und fuhr gegen das Heck des Mitsubishis. Am Wagen der 18-Jährigen entstand dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ohne sich weiter um den Unfall oder den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der unbekannte Autofahrer mit seinem Wagen über die Schillerstraße in Richtung Innenstadt. Nun ermittelt die Polizei Schramberg (07422 2701-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell