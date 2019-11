Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus im Vogelbergweg ein

VS-Villingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus im Vogelbergweg eingebrochen und haben sämtliche Räume nach Wertgegenständen und Bargeld abgesucht. Im Zeitraum zwischen 18.50 Uhr und 22.00 Uhr drangen die Täter nach dem Einschlagen eines Fensters in das Wohnhaus ein und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Ob die Eindringlinge etwas und wenn ja, was genau sie erbeuten konnten, muss noch überprüft werden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die am Freitagabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Vogelbergweges gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Villingen (07721 601-0) in Verbindung zu setzten.

