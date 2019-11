Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Scheibe an einem Auto eingeschlagen und Radio mit integriertem Navigationsgerät gestohlen

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Am Freitag, im Zeitraum zwischen 13.45 Uhr und 22.25 Uhr, ist auf einem Firmenparkplatz an der Straße "Am Niegenhirschwald" an einem dort abgestellten VW Golf eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Wagen das Radiogerät mit integriertem Navigationsgerät gestohlen worden. Die Polizei Furtwangen (07723 92948-0) ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.

Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

